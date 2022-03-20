القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان تدريب عن القضاء على الختان

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزراة العدل البرنامج التدريبي الأول لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث، والذى يأتي ليؤكد اهتمام وحرص وزارة العدل على تدريب موظفي وموظفات الوزارة.

واستهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظفا من مختلف قطاعات الوزارة بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ما يطلق عليها "ختان الإناث"، والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة.

وافتتحت فعاليات البرنامج، القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضو المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث من الناحية التشريعية ومن خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وعرض القاضي أحمد سناء خليل عضو فني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور والتحديات.