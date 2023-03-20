جنايات أسوان تؤجل محاكمة المتهمين بقتل سائق توكتوك لجلسة يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات أسوان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مقتل حمادة البكري سائق "توكتوك" قرية النجاجرة بمدينة كوم أمبو لجلسة يونيو المقبل، لسماع شهاد الشهود في الواقعة، حيث إن جلسة اليوم هي أول الجلسات المنعقدة بعد إحالة القضية لمحكمة الجنايات.

وتلقى العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا في اليوم الأول من شهر أغسطس من العام الماضي، من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "حمادة بكري" 25 عامًا، سائق توكتوك، حيث تجمع الأهالي بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، وهو ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، تم العثور على التوكتوك بإحدى المناطق الزراعية.

ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن وراء تغيب سائق التوكتوك متهمين.

تم إعداد مأمورية لاستهدافهما، والتي أسفرت عن ضبط أحدهما، فيما واصل رجال البحث إجراءاتهم للقبض على المتهم الثانى.

وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة، حيث اتفق مع المتهم الثاني الهارب على استدراج سائق توكتوك بحجة توصيلهما، والاستيلاء على مركبة التوكتوك لبيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوكتوك قاومهما المجني عليه إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليه وطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، وألقيا بجثته في مكان العثور عليها.

وبعد 6 أيام من البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة المجني عليه غارقة في مصرف الكامل، الواقع ما بين قريتي نصر النوبة والعباسية.

تم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة تمهيدًا لصدور تصريح الدفن، وتولت التحقيق.

وتمكنت رجال المباحث وقتها برئاسة الرائد محمود عبد المعز، ومعاونة النقيب محمد حسن من القبض على المتهم الثاني، خلال اختفاءه بقرية العباسية، وبعد انتهاء التحقيقات التي استمرت لمدة 5 أشهر قررت النيابة إحالة أوراق المتهمين لمحكمة الجنايات.