الأمم المتحدة: يجب اتخاذ إجراءات مشددة لكبح جماح الانبعاثات الكربونية

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين، من أنه مالم يتم إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات الكربونية قبل نهاية هذا العقد، فإن حد الاحترار العالمي الحالي البالغ درجة ونصف مئوية سيرتفع في ثلاثينيات القرن الحالي.

وأكدت الهيئة في تقريرها المجمع الذي نشر اليوم الاثنين، أن "هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة في الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات".

وقالت الهيئة الأممية في تقريرها، إنه ينبغي خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 48% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019؛ لتنفيذ هدف "اتفاق باريس" المتمثل في تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 5ر1 درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن "هناك بصيص أمل قد يتلاشى لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام للجميع".