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رئيس السنغال: تولي الرئاسة لفترة ثالثة سيكون قانونيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:39 م

اعتبر الرئيس السنغالي ماكي سال، أن من حقه الترشح لولاية ثالثة في منصبه، حسبما قال في مقابلة مع مجلة "لو أكسبرس" الأسبوعية الفرنسية.

وبعد فوزه في الانتخابات الأولى عام 2012، أجرى سال استفتاء عام 2016 قلص فترات الرئاسة من سبعة أعوام إلى خمسة أعوام.

وأكمل ولاية رئاسية لمدة سبعة أعوام في عام 2019 قبل أن يفوز بالانتخابات مجددا لفترة ثانية لمدة خمسة أعوام فقط وفقا للتعديل القانوني.

وقال سال للمجلة إن هذا التعديل يلغي بشكل فعلي ولايته الأولى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سال قوله، إنه تمت استشارة المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء، موضحا أن "المحكمة الدستورية اعتبرت ولايتي الأولى غير محسوبة، وأنها تقع خارج نطاق الإصلاح، لذلك فإن القضية القانونية محسومة".

وأضاف سال: "الآن، هل يجب أترشح لولاية ثالثة أم لا؟ اعترف أن هذا نقاش سياسي".

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