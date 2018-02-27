تنديد فلسطيني بإغلاق إسرائيل مقر شركة تقدم خدماتها للإعلام الرسمي لفلسطين

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نددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإغلاق السلطات الإسرائيلية مقر شركة تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني.

واعتبر مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله، الإجراء الإسرائيلي بأنه "غير قانوني ويندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى "إدانة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارسة الضغط عليها للتراجع عنها".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أصدر وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها بدعوى محاربة "التحريض الفلسطيني".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إسرائيل وشرق القدس عام 2018.

وأدانت الهيئة العامة الفلسطينية للإذاعة والتلفزيون القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه "لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".

كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار الإسرائيلي واعتبرت أنه "يندرج في إطار الحرب الفاشية المعلنة التي تشنها حكومة إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية".