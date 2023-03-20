رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملف الصادرات والمنافسة في الأسواق العالمية

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصادرات، وسعي مختلف الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة في هذا الصدد والتي تستهدف إتاحة المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وصولا لتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مع الدكتور علاء عرفة العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور محمد أحمد مرسي، المدير المالي للشركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المُصدرين في العديد من المجالات، وذلك لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الجاري إعداده حالياً يتضمن عددا من المحفزات التي من شأنها تقديم دعم لقطاع الصادرات، وصولا لتحقيق المعدلات المستهدفة من الصادرات المصرية، وهو ما يسهم بدوره في توطين العديد من الصناعات محلياً، وينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الالتزام في البرنامج الجديد بسرعة صرف مستحقات المُصدرين، وهو ما سينعكس بدوره على تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية بهدف توسيع القاعدة التصديرية في مختلف المجالات، وكذا إجراء تقْييم لمدى كفاءة البرنامج ومساهمته في تحقيق المستهدفات المرجوة.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين، ومسئولي الغرف التصديرية، وكبار المُصدرين، لاستعراض مقترح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير العديد من فرص العمل، حيث إنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة، إلى جانب ما يسهم به هذا القطاع في تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية، حيث يُصدر بمئات الملايين من الدولارات.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور علاء عرفة، الخطط المستقبلية لتوسعات الشركة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية ملف الصادرات لمنتجات الشركة، والجهود المبذولة من جانبها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وطرح عرفة، عدداً من المقترحات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أهمية أن يتضمن هذا البرنامج العديد من المحفزات والتيسيرات المتكاملة والواضحة التي من شأنها أن تسهم في جذب العديد من المستثمرين في مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التصدير، ولكن في الوقت نفسه هناك عددا من التحديات يجب التعامل معها لتيسير وتحفيز مناخ الاستثمار.