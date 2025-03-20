ضبط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها

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ألقت مباحث المصنفات، القبض على صاحب محل يبيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها.

زأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية بيع مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" -كائن بمنطقة امبابة بالجيزة- أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

وجرى استهداف المحل المشار إليه، وضبط (مالك المحل)، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "دون ترخيص").

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.