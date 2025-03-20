الرئيس السوري يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا

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استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ونائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت في قصر الشعب بدمشق.

ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى دمشق صباح اليوم، وقامت بافتتاح السفارة الألمانية في دمشق.

وأعلن المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، اليوم، افتتاح السفارة الألمانية بدمشق بعد إغلاق دام 13 عاما.

وأفاد شنيك، في منشور على صفحته بمنصة إكس، بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعادت اليوم افتتاح السفارة الألمانية في سوريا رسميا، مضيفا: "يسعدنا العمل عن كثب مع جميع السوريين من أجل سوريا أفضل".

وأشار إلى أن فريق السفارة لا يزال صغيرا، لذا ستبقى شئون التأشيرات والقنصليات تُدار من بيروت للفترة المقبلة.

وزارت الوزيرة الألمانية، حي جوبر الدمشقي والذي تعرض لدمار كبير خلال سنوات الحرب السابقة في سوريا.

وكانت دول الاتحاد الأوربي، أغلقت سفاراتها في دمشق بداية عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا التي اندلعت في منتصف شهر مارس عام 2011.