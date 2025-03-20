الحوثيون يعلنون مقتل 16 من مقاتليهم خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأربعاء، مقتل 16 من مقاتليها في أعلى حصيلة معلنة منذ مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها الحوثية، إنه تم تشييع جثامين 16 من الضباط المقاتلين (التابعين للجماعة)، يعتقد أنهم قتلوا جراء الغارات التي شنها الطيران الأمريكي على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

واكتفت الوكالة بالقول إن هؤلاء "استشهدوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في إشارة إلى التصعيد العسكري بين الحوثيين والولايات المتحدة.

ولم تشر الوكالة إلى زمان ومكان سقوط هؤلاء القتلى.

وذكرت أن التشييع أقيم في صنعاء بحضور عدد من المسؤولين التابعين للجماعة المتحالفة مع إيران، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

ومنذ السبت الماضي، تواصل الولايات المتحدة شن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في عدد من المحافظات من بينها صنعاء وصعدة والحديدة والبيضاء، بعد أيام من إعلان الحوثيين استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

ومساء الأربعاء، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين، الذين استهدفوا خلال أيام حاملة طائرات أمريكية أكثر من مرة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجياً. سيتم القضاء عليهم تماماً".