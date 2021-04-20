بدأت الحلقة السابعة من مسلسل «الإختيار 2: رجال الظل»، بهجوم قوات الشرطة على العناصر التكفيرية الموجودة بكرداسة والذين يريدون إعلانها ولاية لهم، وقاموا بتطهيرها منهم والأخذ بثأر اخوتهم، واستشهد خلال العملية اللواء «» قائد العملية.

وبينما يحاول «يوسف» الوصول لقرار في موضوع إرتباطه بـ«علياء»، يخطط التكفيريين «أبو عبيده» و«بدوي» و«محسن» لإغتيال عدد من الضباط، ويقترح عليهم «بدوي» اسم أحد الضباط ليتعاون معهم.

وتخبر أحد أصدقاء «يوسف» أن «علياء» ستتم خطوبتها، فيذهب إليها ويقنعها بعدم الموافقة، بينما تحاول «نادية» إقناع «زكريا» بطرق التربية الحديثة، ويذهب «همام» لـ«إبراهيم» ابن «خطاب» الذي مات أثناء فض الإعتصام عندما أطلق الرصاص على قوات الشرطة، أثناء مروره على أولاد من ماتوا في الإعتصام لتجنيدهم.

وتحاول «أم إبراهيم» ابعاده عن طريق ولدها، ولكن «إبراهيم» يطلب منها أن تتركه ليتحدث معه، ويحاول «همام» إقناع «إبراهيم» بأخذ ثأر والده من قوات الشرطة، ويخبره أن والدته وأخوته سيكونون في رعايتهم، وتحاول والدة «إبراهيم» إثنائه عما عزم ولكن تفشل كل محاولتها، فيما يصل إلى التكفيريين تكليف من داخل السجن بقتل «محمد مبروك» والذي سيكون شاهدا بقضية التخابر ضد الإخوان.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.