الخارجية الروسية :لا يمكن رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية هناك.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إليتشيف، في تصريح حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا قبل إجراء الانتخابات العامة هناك.

وأضاف أن "حكومة الوحدة الوطنية قد تم تشكيلها للتو، وهي لم تبدأ العمل فعليا، فدعونا ننتظر الانتخابات، إذا تم إجراؤها في 24 ديسمبر، فسنحكم على كيفية تطور الوضع، لأنه من السابق لأوانه الحديث عن وحدة البلاد".