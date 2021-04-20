أعلن لجيش التشادي يعلن إغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

كما أعلن الجيش التشادي أن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في نبأ عاجل.

وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة في تشاد، اليوم، عن وفاة رئيس الدولة إدريس ديبي

وأوضح المتحدث أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت حملة ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى "خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين".

وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء.