انطلقت الفعاليات والأنشطة الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث قدم أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتدريب الدكتورة داليا حسن وذلك على المسرح الصغير.



وخلال الحفل أثبت المبدعون الواعدون أن مصر زاخرة بالمواهب الفنية واكدوا انهم حراس المستقبل علي التراث الغنائي الذى يمثل جزء هام من هوية وتاريخ الوطن ونجحوا في رسم لوحة فنية رائعة تضمنت مجموعة من الاعمال الدينية والخاصة بشهر رمضان المبارك كان منها: الحمد لله أداء شهاب محمود ، خشوع أداء آلاء الشربيني ، قمر یا رسول الله أداء يوسف الراوي ، يا نبي سلام عليك.

وقام بأداء الأغاني: خالد فتحي، رمضان نور أداء صفوان وليد ، رمضان جانا أداء مصطفى ناصر، وحوي يا وحوي أداء سيليا محمد، لا إله إلا الله أداء ماجدي الحسيني، يا رحمن أداء رحمة ضاحي، القلب يعشق كل جميل أداء ملك عادل، وحشنا يا رسول الله أداء محمد يسري، صلاة الله أداء شمس الأسواني، الرضا والنور أداء أسماء الدسوقي، مسك الختام يا نبي أداء سيد جلال، من نورك يا رب أداء إسراء عصام ، فيها حاجة حلوة أداء ملك أحمد الى جانب محمد یا رسول الله اداء المجموعة.