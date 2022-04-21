أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، سقوط قذيفة على مدينة "سديروت" أطلقت من قطاع غزة، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار بالمدينة وفي المستوطنات الواقعة بالقرب من القطاع الساحلي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي، أن الصافرات فُعّلِت في سديروت وفي غلاف غزة كذلك، وتم رصد إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما لم تُفعَّل منظومة "القبة الحديدية"، رغم انطلاق صافرات الإنذار.

وأصابت شظايا من الصاروخ الذي سقط في سديروت، ساحة منزل، متسببة بأضرار في مركبة كانت مركونة داخلها، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قد شنّ ليل الاثنين، سلسلة من الغارات الجويّة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد اعترض منظومة القبة الصاروخية قذيفة صاروخية أُطلقت من القطاع صوب مستوطنات الغلاف.