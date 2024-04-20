تقرير: إيران تتسلم خلال أيام أول شحنة من الطائرات المقاتلة الروسية سو-35

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن إيران ستتلقى أول دفعة من أحدث جيل من الطائرات المقاتلة الروسية من طراز سوخوي "سو-35" في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت إيران قد اشترت بالفعل الطائرات المقاتلة في نوفمبر، وفقا لموقع صحيفة "اعتماد" اليومية. وسيتم الآن تسليم أول شحنة.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ، ولكن وفقا لتقارير غير رسمية ، فإن الأمر يشمل ما مجموعه 24 طائرة مقاتلة جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية العام الماضي أن البلاد حصلت على طائرات مروحية مقاتلة من طراز "إم آي – 28 إتش" و "ياك – 130" من روسيا بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة "سو – 35".

ومنذ فشل اتفاق فيينا النووي لعام 2015، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، واستمرار العقوبات الغربية اللاحقة، كثفت إيران علاقاتها مع موسكو.

ويتردد أيضا أن إيران تدعم روسيا باللوجستيات العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.

وعلى وجه الخصوص، يتهم الغرب إيران بتزويد روسيا بما يسمى الطائرات التفجيرية المسيرة، والتي يقول إنها استخدمت عدة مرات في الصراع الأوكراني.وتنفي طهران ذلك.

وتخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات بسبب هذه الاتهامات.