المكتب الأممي لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوضع حد للقوة المفرطة بعد استشهاد 11 في طولكرم بالضفة

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية يوم السبت إسرائيل إلى وضع حدّ لما وصفه بالاستخدام "الممنهج للقوة المفرطة".

وأشار المكتب عبر منصة (إكس) إلى استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفل في العاشرة من عمره وإصابة آخرين بالإضافة إلى تسعة من القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد نددت بما وصفتها "الجريمة الجديدة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بما فيها مخيمي نور شمس وطولكرم، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فضلا عن إحداث تدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات.

وقالت الرئاسة إن "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، واعتداءات المستوطنين، لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا، ولكنها تقود فقط إلى مزيد من العنف والتوتر".