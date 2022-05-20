تقارير إسرائيلية تزعم: إيران حاولت استدراج واختطاف موشيه يعالون

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أمس الخميس، أن إيران حاولت استدراج أكاديميين ومسؤولين كبار إلى الخارج لاختطافهم من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون.

وأشارت الهيئة إلى أن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) رصد في الأشهر الأخيرة، نشاطات للمخابرات الإيرانية لتشجيع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية على السفر إلى الخارج بهدف اختطافهم أو المساس بهم"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت: "انتحل عناصر المخابرات الإيرانية هوية محاضرين، وصحفيين ورجال أعمال، وقد تم التواصل مع الإسرائيليين بواسطة البريد الإلكتروني".

ومن جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه "تم الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عن طريق البريد الإلكتروني، باستخدام عنوان بريد مشابه جدًا، أو تغيير حرف أو علامة، بعنوان أصلي معروف للطرف الآخر بغرض إقامة اتصال".

وكشفت أن من بين الشخصيات المستهدفة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون.

وأكدت الصحيفة "بعد إجراء اتصال أولي مع الشخص الإسرائيلي المستهدف، يُطلب منه التبديل إلى محادثة على "واتس أب" برقم هاتف جديد غير مألوف له".

وأضافت: "امتنع المواطنون الإسرائيليون الذين تلقوا هذه الاستفسارات المشبوهة عن الرد عليها، وقاموا بتنبيه الأجهزة الأمنية".