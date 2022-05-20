وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي يناقشون أزمة الغذاء العالمية

من المقرر أن يلتقي وزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لمناقشة تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب، في أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق.

وقال يوخن فلاسبارت، وهو مسؤول بارز بوزارة التنمية الاقتصادية في ألمانيا، لدى وصوله إلى مقر الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أصبح معتديا على أجزاء شاسعة من العالم، وخصوصا في أفريقيا، والشرق الأوسط، بل وفي أسيا أيضا".

وبحسب الحكومة الألمانية، تمنع روسيا تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، إلى شمال أفريقيا وأسيا بشكل أساسي. وتم منع معظمها في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضاف فلاسبارت: "تؤدي أزمة الغذاء التي سببها (بوتين) إلى إصابة كثيرين بالجوع".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مطلع عام 2022 بأن 276 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع الشديد، وسيرتفع العدد بمقدار 47 مليون شخص حال استمرار حرب أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي سبل تخفيف نقص الغذاء العالمي، بما في ذلك طرق التصدير البديلة المحتملة.

وتعتزم ألمانيا طرح فكرة تشكيل تحالف للأمن الغذائي العالمي، وافق عليه وزراء التنمية في دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أمس الخميس.