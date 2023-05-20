الكشف عن تفاصيل الاجتماع بين بيريز وأنشيلوتي

كشفت تقارير إعلامية عن الاجتماع الذي دار بين كلا من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للأبيض.

وجاء هذا الاجتماع من أجل وضع خطة للموسم المقبل، بعد أن ودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى الفشل في تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن الاجتماع بين الطرفين الذي عُقد أمس الجمعة شهد تحليلا للهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بإياب دوري الأبطال، بالإضافة إلى البدء في تحديد مشروع جديد للنادي الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي عرض على بيريز المراكز التي يجب أن يتم تحسينها داخل صفوف الفريق، وتحديد أسماء اللاعبين المغادرين.

وأوضحت أن بيريز وأنشيلوتي اتفقا على خطة جعل الميرينجي أكثر تنافسية، لكن المدرب الإيطالي لم يطلب الكثير من التغييرات.

وذكرت ماركا أن التعزيزات التي تم التحدث عنها خلال الاجتماع هي ضم جود بيلينجهام لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى ضم مهاجم بديل لكريم بنزيما.

وخسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية تظيفة، بإياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي جمعتهما على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضي.