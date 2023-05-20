مسئول إسرائيلي: عودة عضوية سوريا للجامعة العربية لن تمنعنا من شن هجمات بداخلها

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مسئول إسرائيلي بارز قوله إن إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها.

وأضاف المسئول أن هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا.

وشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ32 التي عُقدت بمدينة جدة السعودية، أمس الجمعة، وذلك بعدما أعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو الجاري.

جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.