اعتدى مستوطنون إسرائيليون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مواطنين فلسطينيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة.

وأفادت مصادر بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا شارع الواد، واعتدوا على عدد من المواطنين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا- لم تُعرف هويته بعد- من المكان.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون حي رأس العامود، ومحيط "باب العامود"، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلامًا فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وفي وقت سابق، اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، واعتدوا على المواطنين وحطموا زجاج عدة مركبات، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين، في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان، وشغل المستوطنون أغاني صاخبة.

وكان مستوطنون قد انهالوا بالضرب على عدد من المواطنين الفلسطينيين، يوم الخميس الماضي، خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية التي اقتحمت منطقة "باب العامود" بالبلدة القديمة وشارك فيها وزراء إسرائيليون وأعضاء كنيست متطرفون من اليمن.