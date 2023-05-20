مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجمات لمسلحين ببوركينا فاسو

قتل ما لا يقل عن 40 شخصا في موجة من هجمات لمسلحين جهاديين في بوركينال فاسو وتحديدا في المناطق التي تنشط بها عمل الجماعات المسلحة الجهادية شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته السلطات في البلاد اليوم السبت.

وذكرت صحيفة ذا ستريت جورنال النيجيرية أن بوركينا فاسو شهدت مؤخرا مقتل أكثر من 20 شخصا في هجمات سابقة في شمالي بوركينا فاسو التي تمر بأزمة، حيث هاجم المسلحون ثلاثاة قرى في إقليم ياتنجا.

وبدأت موجة الهجمات يوم الخميس الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مصدر أمني اليوم أن عملية البحث جارية عن الجناة، فيما قال مصدر أمني آخر أنه تم استهداف الجناة بالطائرات في غابات بارجا ما أسفر مقتل العديد منهم، وفقا لقوله.