 الرئيس الإسرائيلي: جنودنا الأكثر أخلاقية في العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي: جنودنا الأكثر أخلاقية في العالم

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:48 ص

انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، تصريحات حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي يائير جولان، والتي قال فيها إن «حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقتل الأطفال كهواية».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «الافتراءات الخطيرة والكاذبة على جنودنا خط أحمر.. جنودنا الأكثر أخلاقية في العالم، وعندما يقاتلون بشراسة لحماية الناس وإعادة المختطفين فهذه ليس هواية»، بحسب مزاعمه.

وفي وقت سابق، شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنها «تقتل الأطفال كهواية».

وصرح جولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة «كان بيت» العبرية، بأن «إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أضاف جولان أن «الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا بتهجير السكان».

ونوه بأن «الحكومة الإسرائيلية مليئة بأشخاص حاقدين، يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة الدولة في أوقات الطوارئ».

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