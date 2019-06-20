أحمد بدير عن شخصيته في مسلسل «حكايتي»: «من الأدوار اللي نورت جوايا»

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته بنجاح مسلسله الرمضاني «حكايتي»، معقبًا: «لقيت في الدور القوة والضعف، وقدمت أدوار في السينما والمسرح والتليفزيون، في أدوار بتنور جوايا، والدور ده من ضمن الأدوار اللي نورت جوايا».

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن الدور له مفاتيح كثيرة ساعدته على معايشته وتقديمه بشكل قوي، من خلال الصراع بين الخير والشر، والتنوع في الأحداث الدرامية.

وتابع: «أجد متعة في تقديم هذا النوع من الأدوار الفنية، والتي تحتاج إلى تركيز ودراسة لما تتضمنه من تفاصيل يجب إظهارها على الشاشة».

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، ووتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن مسلسل «حكايتي»، بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.