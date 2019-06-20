رياض محرز يرفض المقارنة مع محمد صلاح

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أكد رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يزعجه المقارنه بينه وبين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي لإثبات من هو أفضل لاعب عربي.

وقال محرز في تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء :" لم أعرف صلاح قبل قدومه للدوري الإنجليزي".

وأضاف :" ما قدمه في الدوري الإنجليزي كان شيء استثنائي".

وأضاف:" بالنسبة للمقارنات بيني وبينه أنا لا أتابع كثير ما يدور على الأنترنت فهناك لاعبين عرب ممتازين في أندية ودائما ما تضعهم الجماهير في مقارنات مع غيرهم".

وأتم:" الأن نحن متواجدين في المنتخبات الوطنية وسنرى من سيساعد فريقه أكثر في الوصول لأبعد ما يكون خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية".

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة بجانب كل من: كينيا، تنزانيا، السنغال.