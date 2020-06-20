وزيرة الصحة: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا غدا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم العمل على ضم المستشفيات التي تقدم خدمة علاج كورونا، لأن معظم المستشفيات كانت لا تقدم خدمة علاج الفيروس المستجد.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة» لفحص وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة ستنطلق غدًا من المحافظات الأعلى في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الهدف من تلك المبادرة، هو الحفاظ على الصحة العامة للمواطن وجعله أكثر قدرة على مواجهة الفيروس.

وأوضحت أن مبادرة الرئيس وضعت خط سير مختلف لمتابعة الأمراض المزمنة، لافتة إلى توفير أخصائيين لعلاج الأمراض المزمنة وصيدليات لصرف الأدوية في الوحدات أو المراكز الطبية في الأحياء والقرى.

وأشارت إلى توفير عربات قوافل علاجية في أماكن التكدسات السكانية، لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة وصرف العلاج، لافتة إلى أنه يمكن للمواطن إصدار أو تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال تلك القوافل.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة» لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية.