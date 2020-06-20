مسؤول بالجيش الليبي: مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في دولتنا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن «مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية»، لافتًا إلى أن «مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس تركيا».

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، السبت، أن «تركيا تسعى للسيطرة على الثروات الليبية»، مشيرًا إلى أن «تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا».

وأشار إلى أن «أعداد المرتزقة تزايدت بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.