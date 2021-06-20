تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدا الاثنين، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للموسيقى تحت إشراف مديرها الفنى دكتورة ايمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية، بقيادة المايسترو حسن شرارة و اخراج حازم طايل، و ذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الانجليزية منها ذكريات، ارى ضوء، صوت الموسيقى، طريقى، نهر القمر، حلق بي إلى القمر، فيلجا فيلجا، غرباء في الليل، سينما باراديسو .

يشارك فى الحفل نجوم الأوبرا ايمان مصطفى، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، اسامة علي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق .

يشار إلى أن الاحتفال بعيد الموسيقي بدأ لأول مرة فى 21 يونيو عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيرا للثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين أداء الهواة، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم .