الداخلية الأردنية تؤكد التنسيق الدائم مع نظيرتها الفلسطينية لتقديم كافة أشكال الدعم

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حرص بلاده على تقديم كافة أشكال الدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة التابعة لها، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها في خدمة الأخوة الفلسطينيين من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال لقاء الفراية، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.

وقال الفراية، إن العلاقات الأردنية الفلسطينية علاقات تاريخية متميزة واستراتيجية، وأن بلاده داعم أساسي وحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ولمساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشار الوزير الفلسطيني إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين والدعم الذي يقدمه الأردن دائمًا إلى الدولة الفلسطينية في مختلف القضايا والاتجاهات.

وأعرب الوزير عن المواقف العظيمة التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني على مر التاريخ الأمر الذي يعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة.