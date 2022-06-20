رصد تقرير فلسطيني رسمي اليوم الاثنين، معاناة أكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المخيمات.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم، أن 28.4% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لأونروا.

وأوضح التقرير أن تلك المخيمات تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وبحسب التقرير تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب عام 1967 حسب تعريف أونروا ولا يشمل العدد ايضا من ترحيلهم بعد الحرب.

وبلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم في نهاية العام الماضي حوالي 14 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث "نكبة" 1948.

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان بلغ نهاية 2021 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" 3.2 مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 477 ألف نسمة في نهاية العام الماضي، منهم حوالي 65% (308 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وبناء على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون 49.9% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.1% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27 ألف كم2).