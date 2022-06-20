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قضت محكمة إسرائيلية، بحبس الأسير الفلسطيني نور الدين شناوي، من مدينة جنين، بالسجن لمدة 23 عاما.

جاء ذلك بزعم تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنة في محطة الحافلات في مدينة العفولة قبل 4 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد أكّد محامي نادي الأسير الفلسطيني خالد محاجنة، أن الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي من محافظة جنين مستقر.

ونقل المحامي عن الأسير شناوي قوله إنه تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ 11 يونيو الجاري.