أبو الغيط يزور الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة

ذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، سيبدأ اليوم زيارة رسمية للجزائر تستمر يومين على رأس وفد من الأمانة العامة بدعوة من وزير خارجية الجزائر السيد رمطان لعمامرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن يحظى الأمين العام، خلال الزيارة، باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر القادم للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة.

وسيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.