4000 إسرائيلي يتجاهلون التحذيرات ويسافرون لتركيا وسط احتمالات لهجمات إيرانية

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يتوجه نحو 4000 سائح إسرائيلي إلى تركيا اليوم الاثنين، بحيث تكون وجهاتهم الرئيسية إسطنبول وأنطاليا ومارماريس، وذلك على الرغم من التحذيرات الخطيرة من هذا السفر.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الإسرائيليين إلى أخذ تحذيرات السفر إلى تركيا على محمل الجد.

وقال في مستهل جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه أوعز إلى الدوائر الأمنية بالاستعداد لردود فعل عسكرية، إذا استهدفت جهات إيرانية إسرائيليين.

وحذر من أن إسرائيل سترد على أي مما أسماه "عدوانا إيرانيا" في الزمن المناسب والقوة الملائمة".

وزعم جانتس قائلا: "إسرائيل حققت مؤخرا بعض الإنجازات في الساحة الدولية تجاه النظام الإيراني، من بينها إبقاء الحرس الثوري مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية".

وذكر أن الجولة القريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط قد تساهم في تعزيز التعاون مع البنتاجون ودول المنطقة للتصدي لهجمات المسيرات والصواريخ الإيرانية.

ويجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زيارة لتركيا تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة هذه التطورات.