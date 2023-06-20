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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية؛ لمنع دخول أي شخص ليس له علاقة بالعملية التعليمية، ومنع الغش والاختلال بالنظام.

وشهدت اللجان، هدوءا مع توزيع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان والمتابعين على لجان الامتحانات المختلفة.

وأعلن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 24 ألفا و364 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة الفرنسية المادة "الأجنبية الثانية"، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار إلى تغيب 234 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.

وتابع "عبدالله"، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارت التعليمية، موجها بتوفير وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.