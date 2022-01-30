مدحت قريطم: سائق حادث المنيا لم يستخدم الفرامل نهائيًا وكان نائمًا أو غير منتبه

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوى بمحافظة المنيا عليه دوريات أمنية مستمرة تمر باستمرار، بالإضافة إلى أنه يتم الكشف عن تعاطي المخدرات بصورة دورية.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن معاينة حادث الصعيد أثبتت عدم استخدام السائق للفرامل نهائيا وعدم استخدام الفرامل يدل على أن السائق كان نائما أو غير منتبه.

وشدد اللواء مدحت قريطم، على ضرورة تحرك مجلس النواب بعد هذا الحادث الأليم للتقديم بمشروع يجبر أي أتوبيس نقل ركاب أن يستقله سائقان، كما أكد على ضرورة تشديد العقوبة الجنائية بسبب حدوث أخطاء جسيمة ودوريات أمنية ودوريات من المرور للحد من الأخطاء في هذه الحوادث.