تعليق ساخر من ميدو على أزمة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أزمة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" الموضوع سهل يا جماعه!! جيبوا تليفونات بني سويف يلاعب كاظمه ماتش ودي وخلاص".

أضاف:" الماتش ده لازم يتذاع..أنا براهن ان تليفونات بني سويف هيكسب فرق ٣".

الأزمة تعود لتعرض كاظمة الكويتي لعملية نصب في معسكره في الإسكندرية، بعدما فاز على فريق تليفونات بني سويف بنتيجة 7-1، وإعلانه ذلك على صفحته الرسمية، ليفاجأ ببيان من تليفونات بني سويف أنه لم يلعب تلك المباراة ولم يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعد.

للتوالى المفاجآت بعد ذلك وأن الشركة المنظمة للمباراة تعرضت للخداع من أحد الوكلاء الذي كون فريقا وهميا من بعض اللاعبين وخاض به المباراة على أنه فريق تليفونات بني سويف، للتصاعد الأزمة وبيانات من هنا وهناك حتى وصل الأمر لتدخل اتحاد الكرة في بيان رسمي أيضا.