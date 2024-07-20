«المجتمعات العمرانية» تدرس زيادة رسوم تقنين أراضى الساحل الشمالي بحد أقصى 5 آلاف جنيه

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية زيادة رسوم تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى بحد أقصى ٥ آلاف جنيه، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن جهات الولاية على أراضى الساحل الشمالى أوقفت عملية التقنين والتى كانت مقابل سداد رسوم بقيمة ١٢٠٠ جنيه وحد أقصى ٢٨٠٠ جنيه للمتر فى ضوء الطفرة فى الأسعار التى تشهدها المنطقة فى أعقاب توقيع اتفاقية رأس الحكمة، بجانب ندرة الأراضى المتاحة.

وتقع الأراضى ضمن نطاق القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وانتهت «المجتمعات العمرانية» من توفيق أوضاع أكثر من ٨ آلاف فدان، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كيانا، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كيانا، والصادر لها تراخيص بناء 32 كيانا حسب ما أعلنته الوزارة بنهاية ٢٠٢٣.

ووقّعت مصر فى فبراير الماضى اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات فى مشاريع رئيسية.

واستقبلت خزانة مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الأموال الإماراتية. وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالى، وهى تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

وتعد منطقة الساحل الشمالى الأكثر جذبا للمستثمرين والمشترين فى الفترة الأخيرة بفضل مشروعات البنية التحتية التى تطورها الدولة والتى جعلتها الوجهة الاستثمارية الأفضل، ويسعى العديد من كبار المطورين للتعاقد على أراضٍ جديدة وتوسيع مشروعاتهم فى الساحل الشمالى. وتوقع مطورون أن ترتفع أسعار العقارات بالساحل الشمالى بمعدل ٥٠٪ خلال العام الجارى، مقابل زيادة تجاوزت ١٠٠٪ قبل عام.

وحقق أكبر ٢٠ مطورا عقاريا مبيعات بلغت ١٤٥ مليار جنيه فى الساحل الشمالى خلال العام الماضى، وفقا لتقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية.

وشهد العام الجارى طرح مشروعات جديدة وشركات تدخل لأول مرة الساحل الشمالى على رأسها مشروع ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر لصالح مجموعة طلعت مصطفى والذى حقق مبيعات تعاقدية بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه خلال أسبوع من طرحه.

وطرحت المراسم الدولية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية أول مشروع لها فى الساحل الشمالى على مساحة ٦٤٠ فدانا بمنطقة رأس الحكمة، وأعلنت ماونتن فيو عن إطلاق أحدث مشروعاتها فى سيدى عبد الرحمن على مساحة ٩٠٠ فدان، كما طرحت بالم هيلز بالشراكة مع كليوباترا العقارية مشروعا سياحيا مساحة ٤٢٠ فدانا فى منطقة «سيدى حنيش» المجاورة لمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، وطرحت الأهلى صبور مشروعا جديدا على مساحة ٨٦٤ فدانا برأس الحكمة يقع فى الكيلو 222 طريق إسكندرية مطروح باستثمارات تقدر بما يزيد عن 100 مليار جنيه.

ويترقب السوق الإعلان عن عدد من الصفقات لتطوير مشروعات سياحية بنظام الشراكة فى الساحل الشمالى.