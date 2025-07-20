وزير العمل يعلن إطلاق حملة سلامتك تهمنا غدا

يعقد وزير العمل محمد جبران مؤتمرًا صحفيًا، غد الإثنين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإطلاق حملة سلامتك تهمنا، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل الطلبات "الديلفري"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة بشأن توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان بيئة عمل لائقة لها.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يتم استعراض التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطرق الحماية المقرر توفيرها مع انطلاق الحملة، بما يشمل تقديم مهمات الوقاية لمواجهة مختلف المخاطر.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتأمين بيئة عمل مناسبة وتوفير الأمان الوظيفي لعمال الديلفري.