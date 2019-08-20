سولسكاير يفسر تعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون في البريمرليج

كشف النرويجي أولي جونار سولكساير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن رأيه في تعادل فريقه مع وولفرهامبتون واندرز، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان وولفرهامبتون قد فرض التعادل الإيجابي (1/1)، على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الاثنين، على أرضية ميدان "مولينيو"، برسم منافسات الجولة الثانية من البريمرليج.

بدوره، قال سولسكاير في تصريحات صحفية، اختص بها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "لقد استحوذنا على المباراة، وقد تمكنا من تسجيل الهدف الأول".

وأضاف "ربما سجلوا (وولفرهامبتون) الهدف الذي استحقوه. أعتقد بأننا تحكمنا (في الإيقاع) مُجددا، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز".

وتابع "تحلينا بالنضج في الأداء بالشوط الأول. الشوط الثاني كان متقلبا بعض الشيء. نحن نتحسن. لدينا فريق صغير في السن سيتعلم. نحن تعلمنا على أرضية الملعب اليوم".

واختتم "حصلنا على ركلة جزاء، من الطبيعي وأنها كانت لتمنحنا نقطتين إضافيتين. لكن، أحيانا يقوم حارس المرمى بتصدٍ جيد".

وكان الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، قد أضاع، اليوم، ركلة جزاء، تصدى لها البرتغالي روي باتريسيو، حارس وولفرهامبتون، ليساهم الأخير في الإبقاء على نتيجة التعادل الإيجابي، حتى نهاية المباراة.

جدير بالذكر أيضا، أنه وبتعادل اليوم، يكون رصيد مانشستر يونايتد قد ارتفع إلى النقطة الرابعة، محتلا المرتبة الرابعة بسلم جدول ترتيب البريمرليج، فيما بات في جعبة وولفرهامبنتون نقطتين اثنتين، في المركز الثالث عشر.