 الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تفعيل صندوق تكريم الشهداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تفعيل صندوق تكريم الشهداء

حاتم الجهمي:
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 5:13 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللواء السيد الغالي عرض خلال الاجتماع مستجدات تأسيس صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وآليات عمله وتمويله، وتطورات إنشاء المقر الدائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بحيث يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله، تقديرا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.


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