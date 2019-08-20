فوزان صعبان لشباب بلوزداد وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

نجح شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في تحقيق الأهم بفوزهما على الصاعدين الجديدين نجم مقرة واتحاد بسكرة 2-1، و3-2، مساء الأثنين في الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

كان شباب بلوزداد في طريقه لتحقيق فوز عريض على ضيفه نجم مقرة، عندما تقدم له زكرياء خالي في الدقيقة الثانية من المباراة، ثم ضاعف حمزة بلحول النتيجة في الدقيقة 31. لكن شعيب كداد سجل بالخطأ هدف مقرة الوحيد في الدقيقة 64. وأضاع امير سعيود ركلة جزاء لشباب بلوزداد في الدقيقة 78.

من جهته، عانى شبيبة القبائل وصيف الدوري الموسم الماضي الأمرين قبل أن يفوز على ضيفه اتحاد بسكرة 3-2.

سجل توفيق عدادي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، وعدل عادل لخداري لبسكرة في الدقيقة 50.

ومنح رزقي حمرون التقدم مجددا لشبيبة القبائل في الدقيقة 71، قبل أن يعدل احمد مساعدية النتيجة لبسكرة للمرة الثانية في الدقيقة 77. قبل أن يحسم البديل بدر الدين سوياد، نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثالث للقبائل في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى، تعادل شباب قسنطينة مع ضيفه اتحاد الجزائر حامل اللقب دون أهداف.

كان مولودية الجزائر تغلب على مضيفه وجاره اتلتيك بارادو 2-1، في وقت سابق الاثنين، في افتتاح الجولة الثانية التي تستكمل مبارياتها السبت المقبل.