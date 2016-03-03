 شوقي غريب: سنواجه منتخبات آسيوية في معسكر سبتمبر - بوابة الشروق
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شوقي غريب: سنواجه منتخبات آسيوية في معسكر سبتمبر

محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:40 ص

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن معسكر شهر سبتمبر المقبل ضمن استعدات المنتخب لبطولة أمم إفريقيا والتي ستُقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي في تصريحات إعلامية أدلى بها مساء الأثنين: "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن المنتخبين المقرر مواجهتهما في معسكر الشهر المقبل".

وأضاف: "سنواجه منتخبات آسيوية وليست إفريقية، هذا المعسكر سيكون الأخير لتجربة بعض اللاعبين من الجانب الفني والبدني".

وأتم شوقي تصريحاته "هناك لاعبين بعيدين عن المباريات والمشاركة في الفترة الماضية مثل طاهر محمد طاهر، سنحاول في المعسكر المقبل إعادتهم لمستواهم ودخولهم في الأجواء".


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