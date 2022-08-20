حماس تدين فتح الشرطة الألمانية تحقيق ضد أبومازن

عبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، عن رفضها وإدانتها لإعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على خلفية تصريحاته المتعلقة بجرائم الاحتلال ‏ضد الشعب الفلسطيني.



وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي: "ترفض حركة حماس وتدين إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على خلفية تصريحاته المتعلقة بجرائم الاحتلال ‏ضد شعبنا الفلسطيني".



وأضاف بدران: "مرة أخرى تثبت القوى الدولية انحيازها للاحتلال الإسرائيلي وتنكرها للحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ولمعاناته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت باقتلاع شعبنا من أرضه، وتهجيره عنها قسرًا ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف من أبناء شعبنا"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.



وتابع: "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة وصم آذانها عما لحق بشعبنا والكيل بمكيالين فإنها لن تفلح في طمس الرواية الفلسطينية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات، فشعبنا لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم، وستستمر مقاومته بلا كلل حتى التحرير والعودة".



ومضى قائلا: "لقد آن الأوان أمام كل ما يجري من استهداف لشعبنا وقضيته التقدم عمليًا وإلى الأمام في إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على الشراكة الكاملة في إطار قيادة وطنية جامعة، ووفق برنامج وطني كفاحي يعتمد المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال".



وكانت الشرطة الألمانية قد فتحت تحقيق أولي ضد الرئيس أبومازن على خلفية اتهامه إسرائيل بارتكاب "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته لألمانيا، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عباس- بوصفه ممثلا للسلطة الفلسطينية- يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور البلاد بصفة رسمية.