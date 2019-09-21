باكستان والسعودية تجددان عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار

جددت باكستان والمملكة العربية السعودية عزمهما توطيد وتعميق المزيد من الروابط الودية القائمة، وتعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة الباكستانية، عقب ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس الخميس إلى المملكة.

وأشار البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الجمعة، إلى أن خان أدان بشدة الهجوم على منشأتي "أرامكو" في المملكة ، كما أشار البيان إلى أن خان أبلغ القيادة السعودية عن الوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهند في الإقليم.

كما شدد عمران خان على ضرورة رفع حظر التجول على الكشميريين، وحل نزاع كشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مُسلطًا الضوء على الدور الحيوي لمنظمة التعاون الإسلامي لتوسيع الدعم الثابت لنضال الكشميريين.

من جانبها، أعربت القيادة السعودية عن قلقها البالغ حيال الوضع في جامو وكشمير، مؤكدة دعمها الثابت والمتضامن لقضية كشمير، حيث تم الاتفاق على العمل المشترك في سبيل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة الحقيقية، بحسب البيان.