اكتشاف أكبر قنبلة استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ببولندا

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اكتشفت السلطات البولندية واحدة من أكبر القنابل التي استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية والتي تزن خمسة أطنان وذلك في مضيق سوينا في مدينة اشوينواويشتشه الساحلية البولندية. وتستعد السلطات لعملية استخراج غير مسبوقة.

وجرى العثور على القنبلة التي تسمى "تولبوي" خلال أعمال بناء لتعميق قناة الشحن شتيشن-سوينوجسس. وتقع بالقرب من أحد المعبرين الرئيسيين للعبارات بالمدينة.

وقالت أجنيشكا موتشلا-لاجوش، المتحدثة باسم حاكم منطقة ويست بوميرانيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات لم تحدد موعدا بعد لاستعادة وتحييد القنبلة، مضيفة أنه لا يوجد خطر فوري على السكان.

وأضافت المسؤولة أن عددا من الاجتماعات الطارئة سوف تعقد في مكتب الحاكم للتوصل لحل ملائم.

وتابعت: "لدينا خبرة في استخراج الذخيرة غير المتفجرة من قاع قناة الشحن ولكننا لم نر قط جسما كبيرا لهذا الحد وبالتالي نحتاج لوقت للاستعداد".

وقالت إنه من المحتمل أن نضطر لإجلاء سكان خلال عملية الاستخراج ولكن من المبكر للغاية تحديد المنطقة التى ستشهد عملية الإخلاء رة قطر للقنبلة.