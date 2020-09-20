إيطاليا تجري استفتاء على تقليص عدد أعضاء البرلمان وانتخابات محلية

يتوجه الناخبون الإيطاليون اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وإستفتاء دستوري على تقليص عدد أعضاء البرلمان.

ويجري التصويت اليوم الأحد من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساءً (0500-2100 بتوقيت جرينتش) ويوم غد الاثنين من الساعة 7 صباحا حتى 3 مساءً ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء الاثنين.

ويحق لحوالي 6ر51 مليون مواطن التصويت في الاستفتاء على خفض عدد المشرعين في البرلمان الإيطالي بغرفتيه بنحو الثلث.

وقد يجري تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائباً إلى 400 ، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200. ، وسط توقعات بإقرار الإصلاح في الاستفتاء.

كما تجري الانتخابات المحلية في سبع مناطق وأقل بقليل من ألف مدينة، بما في ذلك البندقية في الشمال وريجيو كالابريا في الجنوب.

وتستعد أحزاب الحكومة الوطنية الرئيسية - حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من تيار يسار الوسط - للحصول على نتائج ضعيفة.

وتتوقع المعارضة الوطنية بقيادة ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليمينية المتطرف الفوز في ثلاث مناطق على الأقل، بما في ذلك فينيتو وليجوريا في الشمال.

ومع ذلك ، من غير المرجح أن تسفر هزيمة الأحزاب الحكومية عن الإطاحة برئيس الوزراء جوزيبي كونتي.