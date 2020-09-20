عمرو أديب عن انقلاب أمير قطر السابق: على قلب أردوغان زي عسل

استعرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يوثق واقعة انقلاب أمير قطر السابق، حمد بن خليفة على والده عام 1995.

ووجه أديب حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، قائلًا: «بيسموه إيه ده؟ بيسموه وائل ولا تامر؟ ده أبوه يا أردو.. اشمعنى ده!.. ده طبعًا على قلبك زي العسل».

وذكر أن والد حمد بن خليفة كان مغادرًا للبلاد حينما خطط نجله للانقلاب عليه، متابعًا: «الطيارة بس عدت الحدود وانقلب على أبوه.. أنت عارف أن أول الطيارة ما تطلع من أجواء قطر بتعدي الحدود، عشان قطر أوضتين وصالة».