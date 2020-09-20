معيط: تعديلات التعريفة الجمركية تشجع على زيادة المكون المحلي

قال محمد معيط وزير المالية، إن القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية يتضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعريفة الجمركية الحالي بما يشجع على زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج بزيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي، مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تُحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدى.

وأوضح الوزير، أن نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات تبلغ 105% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلى 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40%، وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60%، وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60%.