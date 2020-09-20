رونالدو يقود يوفنتوس أمام سامبدوريا في المباراة الرسمية الأولى لبيرلو

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أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة سامبدوريا، والتي ستُقام مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل سيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، خوان كوادرادو

خط الوسط: أدريان رابيو، وستون مكيني، آرون رامزي، جيانلوكا فرابوتا

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، كريستيانو رونالدو

وعلى مقاعد البدلاء كل من: جانلويجي بوفون، كارلو بنسوليو، دوجلاس كوستا، ماتيا دي تشيليو، دانيلي روجاني، رودريجو بيتانكور، أرثور هينريك ميلو، ميريح ديميرال، جياكومو فريوني، هانس نيكولوسي كافيالي، مانولو بورتانوفا .

وتعد هذه المباراة هي الأولى لبيرلو في القيادة الفنية لليوفي خلفا للمُقال ماوريسيو ساري.