 عفاف راضي: 50 جنيهًا أول أجر حصلت عليه.. وجيلنا مظلوم - بوابة الشروق
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عفاف راضي: 50 جنيهًا أول أجر حصلت عليه.. وجيلنا مظلوم

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 4:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 4:36 ص

قالت الفنانة عفاف راضي، إن أول أجر تقاضته كان 50 جنيهًا للأغنية الواحدة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن الأجر لا يرتبط بحجم نجاح الأغنية لكنه كان أجرًا ثابتًا وفقًا لما نص عليه التعاقد مع الشركة الفنية.

وأوضحت أن أجرها عن الحفلات الفنية التي نظّمتها كانت متدرجة، مشيرة إلى أن قيمة الأجر ترتفع مع مرور الوقت.

وتابعت: "كنا بناخد 100 جنيه أو 200 جنيه.. كانت وقتها الفلوس دي لها سعر .. لما بشوف الأجور دلوقتي بقول إننا جيل مظلوم".

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